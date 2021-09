Prefeitura implanta quase 1.500 benefícios de progressões na folha de agosto

A política de valorização do servidor municipal da Prefeitura de Palmas implantou mais 1.445 benefícios, na folha de pessoal do mês de agosto, referente às progressões, concedidas neste exercício de 2021. Deste total, 1.092 servidores foram beneficiados com progressões horizontais, 112 progressões verticais, 240 funcionários receberam o Adicional de Insalubridade, uma pessoa progrediu por escolaridade e titularidade.

A implantação destes benefícios está prevista nos planos de Cargos Carreiras e Remunerações (PCCR). As progressões podem ser concedidas de forma horizontal, e vertical. Para progredir horizontalmente o servidor precisa evoluir entre classes da tabela no mesmo cargo e carreira, após o interstício de cinco anos. Já na forma vertical é necessário comprovar ascensão de escolaridade ou formação profissional, por meio de diplomas e certificados de cursos compatíveis com a função em que foi admitido no serviço público.

As concessões de progressões fazem parte das atribuições da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Humano (Seplad), que analisa mensalmente os processos de carreiras solicitados pelos servidores aos seus órgãos.

Distribuição das Progressões

Horizontal

Quadro Geral – 225

ATTM – 16

Confea/Crea – 23

Vertical

Quadro Geral – 56

Confea/Crea – 2

ATTM – 9

FAU

incentivo de titulação 1

Confea /Crea

Escolaridade – 1

Titularidade – 1

QUADRO GERAL

Titularidade – 4

Escolaridade – 1

Progressão Horizontal Lei 1417 – Quadro Saúde – Total197

Promoção_15;

Progressão Horizontal Lei 1529 – Agente De Endemias E Agente Comunitário _

Total 36;

Progressões Vertical – 10

Titularidade – 01

Educação:

Horizontal 566

Vertical 45

Infraestrutura

Insalubridade – 240