Prefeitura fará leilão de 700 veículos apreendidos; 474 estão em condições de circulação

A Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) fará leilão público de 700 veículos apreendidos entre carros e motos e sucatas. Deste total, 474 veículos estão em condições de circulação. O leilão será do tipo maior lance e ocorrerá nos dias 16 e 17 de dezembro, nas modalidades on-line e presencial.

O leilão das sucatas ocorrerá exclusivamente de forma on-line e em tempo real, no dia 16. Já o leilão dos veículos em condições de circulação ocorrerá nas duas modalidades, on-line e presencial, no dia 17. Os lances terão início no dia 06 de dezembro, quando começa o período de visitação. Na modalidade presencial, o leilão ocorrerá no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues (Parque do Povo).

Visitação

Os veículos sucatas e circulação estarão expostos à visitação até o dia 15 de dezembro das 8 às 17 horas, no pátio da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, localizado na quadra 502 Sul, Avenida NS-02, anexo I, ao lado da garagem municipal.

Como participar

Para participar, o interessado deverá se cadastrar, antecipadamente, no site www.leiloeiroeduardo.com.br, encaminhando (via on-line) os documentos indicados no edital, os quais serão analisados no prazo de até 24 horas. O cadastramento é gratuito e requisito indispensável para a participação no leilão, ficando o interessado responsável, civil e criminalmente, pelas informações lançadas no preenchimento do cadastro. Somente após a análise e aprovação da documentação pela respectiva comissão do leiloeiro oficial, será efetivado o cadastro do interessado, habilitando-o a ofertar lances.

Mais informações sobre o leilão público podem ser conferidas nesta edição do pelo Diário Oficial do Município.