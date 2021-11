Prefeitura entrega sementes do programa “Mesa Farta” para produtores do Assentamento Vale Verde

Com o objetivo de incentivar o aumento da produtividade de agricultores familiares, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, entregou nesta quarta-feira (17), sementes de milho e feijão para produtores do Assentamento Vale Verde. A Prefeita Josi Nunes esteve pessoalmente entregando os grãos e ouvindo os produtores sobre suas principais demandas.

As sementes entregues aos produtores são oriundas do programa Mesa Farta, realizado pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), que disponibilizou os produtos para os 139 municípios do estado.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Pedro Dias, disse que Gurupi recebeu na última semana 2.200 kg de sementes de arroz, milho e feijão, e nesta terça-feira (16), a prefeita Josi Nunes recebeu, em Palmas, mais 2.200 kg de grãos do Ruraltins, totalizando quase 4,5 toneladas de sementes dos três produtos para Gurupi.

Cerca de 400 famílias serão beneficiadas com as sementes no município. A produtora Maria Fernandes, do Vale Verde, recebeu os grãos e ficou satisfeita. “Vai acrescentar muito na nossa produção, pois hoje está tudo muito caro, então a gente já ganhando essa semente é uma ajuda muito grande porque vai sobrar um dinheiro para comprar o adubo”, comentou.

Outro produtor beneficiado foi o Otávio Carvalho. “Pela primeira vez estamos recebendo semente para plantar. Devido a pandemia o produtor está tendo grande dificuldade para comprar os insumos, começando pela semente até os adubos, pois não tem condições de comprar e muitos até desistem de plantar. Então isso é uma bênção para o assentamento Vale Verde, queremos agradecer a prefeita e que continue fazendo essas ações”, relatou.

A prefeita Josi Nunes comentou que não tem preço ver a satisfação dos produtores ao receberem as sementes. “É muito gratificante vir aqui colaborar com esses pequenos produtores que passam tantas dificuldades para produzir e comercializar. Mas estamos aqui com eles conversando e ouvindo os principais problemas, planejando ações para que possamos atender os agricultores com relação ao plantio”, disse a prefeita, lembrando que esta ação é fruto de parceria com o Governo do Estado.

Segundo o secretário Pedro Dias, é fundamental disponibilizar aos pequenos produtores insumos modernos que possam melhorar a produtividade das suas culturas. “Essas sementes aqui são selecionadas, tratadas e permitem ao produtor melhorar seu nível de produtividade. O objetivo é produzir cada vez mais em menor quantidade possível de área, alavancando os níveis de produção. Por isso a importância dessa distribuição das sementes melhoradas”, destacou.

No Assentamento Vale Verde, cerca de 50 agricultores receberam as sementes. A entrega foi organizada pela Diretora Municipal de Agricultura e Pecuária, Marilene Ramos, com o auxílio de técnicos do Ruraltins de Gurupi e da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.