Prefeitura entrega licenças ambientais para o Hospital de Amor de Palmas

A Prefeitura de Palmas entregou três licenças ambientais para a unidade do Hospital de Amor que fica localizado na ACSU-SO 100 (1101 Sul). A entrega dos documentos aconteceu na tarde da última sexta-feira, 10, durante a palestra de encerramento da Semana do Meio Ambiente 2022, realizada no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho.

Os documentos de licenças prévia, de instalação e de operação emitidos pela Fundação Municipal do Meio Ambiente (FMA) foram entregues pelo presidente do órgão, Fabio Chaves, para o representante da unidade Palmas do Hospital de Amor, Gustavo Francisco Ruza.

As obras do Hospital de Amor de Palmas, que é a 16° unidade do grupo, estão em fase de finalização. O hospital é referência no tratamento oncológico especializado e vai ofertar atendimento gratuito para a população.

Na oportunidade, Fábio Chaves ressaltou a importância da construção do empreendimento, e que a Capital é privilegiada por ser uma das unidades do grupo. “As licenças entregues darão segurança jurídica e ambiental, e também mais segurança para os colaboradores da iniciativa que sempre preza pela legalidade”, lembrou.

Palestra

A palestra de encerramento da programação em celebração a Semana do Meio Ambiente 2022, teve como tema o ‘Licenciamento Ambiental, Fiscalização Ambiental e Monitoramento’ e foi ministrada pelo engenheiro ambiental e diretor de Controle Ambiental da FMA, Adriano Silva Pinto.