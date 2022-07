Prefeitura e Sebrae realizam capacitação sobre boas práticas de alimentos

Trabalhando sempre para o desenvolvimento do turismo sustentável de Porto Nacional, a Prefeitura Municipal e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, realizaram na manhã desta quarta-feira, 07, uma capacitação sobre boas práticas para o serviço de alimentação. Às vésperas da maior temporada de praia do município, a qualificação que foi ofertada aos mais de 15 barraqueiros da praia Porto Real, inscritos no projeto que visa inserir o município na rota de sucesso do turismo brasileiro, objetiva capacitar e qualificar ainda mais os empreendedores municipais no atendimento ao cliente. As capacitações deverão se estender a todos os garçons do município que realizam o atendimento direto ao cliente.

De acordo com a diretora municipal de Turismo, Ângela Dantas, “essa capacitação está sendo feita justamente para receber o turista com mais qualidade. Hoje, por exemplo, estamos aqui na barraca Ranchão da Praia, juntamente com todos os empreendedores das outras barracas que vieram ouvir uma consultora falando sobre a importância da manipulação correta dos alimentos. Essa ação faz parte de um grande projeto, onde nós queremos que a nossa praia não funcione somente no mês de julho e que os empreendedores estejam preparados e capacitados para isso”, esclareceu, Angela Dantas.

Para a analista técnica do Sebrae, Milena Lima, a formação também ajudará em como o alimento deverá ser servido. ” Hoje nós estamos aqui, na cozinha de umas das barracas, falando sobre o cuidado que eles devem ter, além disso, sabemos das expectativas deles que é de grande movimento nessa temporada, então nós viemos com uma consultoria mais prática para eles entenderem na realidade o que cada um tem, o que pode está fazendo para estar melhorando a sua manipulação e os cuidados que devem ter, tanto com a equipe da cozinha, quanto com esse alimento que vai ser servido para o turista lá fora”, explicou a Analista Técnica do Sebrae – Tocantins.

Além da prefeitura e do Sebrae, também participaram da capacitação na Praia Porto Real a presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Tocantins, Ana Paula Setti, que na ocasião, falou da importância de realizar ações como essas aos empreendedores municipais. “Além de trazermos um pouquinho mais de conhecimento para essas pessoas, viemos relembrar a forma mais segura de realizar os trabalhos nesses locais. Na verdade esse envolvimento desse grupo que participou hoje e também a maioria dessas pessoas que trabalham aqui na praia é muito gratificante, saber que você trouxe e que contribuiu para um crescimento e eles tiveram realmente muito envolvimento na atividade realizada por nós”, pontuou.

Por: Mychelle Tauane

Secretaria Municipal da Comunicação