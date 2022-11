Prefeitura divulga cronograma de serviços de limpeza desta terça-feira, 29

Autor: Luís Felipe da Silva Alves

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), está com várias frentes de serviços públicos em diferentes áreas urbanas da Capital, nesta terça-feira, 29, com serviços de limpeza, retirada de entulhos, rastelamento, poda de árvores, entre outros.

Os serviços de limpeza e retirada de entulhos se concentram no Aureny I, Santa Fé IV, nas Avenidas NS-10, NS-15, em Taquaralto e na Avenida Teotônio Segurado que também recebe serviços urbanos como capina, varrição e giro zero. Os trabalhos de manutenção das praças também acontecem no Setor Morada do Sol. Em Taquaruçu nas praças das Crianças, Maracaípe, Batista e na praça em frente ao Hospital.

A equipe de rastelamento atua nas Avenidas Teotônio Segurado, LO-04 com NS-10 e Aureny I. O planejamento inclui ainda a manutenção e poda de árvores nas proximidades do Ginásio Ayrton Senna e na Arso 112 (Quadra 1105 Sul) e a continuidade no plantio de mudas no viveiro municipal.