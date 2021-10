Prefeitura decreta ponto facultativo nas segundas feiras de 4 e 11 de outubro

A Prefeitura de Araguaína publicou no último Diário Oficial, nº 2.400, nesta sexta-feira, 1º, o Decreto nº 77/2021 que estabelece ponto facultativo nos órgãos públicos municipais e entidades vinculadas à administração pública do município, durante os dias 4 e 11 de outubro.

As duas segundas-feiras antecedem os feriados de aniversário da criação do Tocantins, dia 5 de outubro, e de Nossa Senhora Aparecida, quando também é comemorado do Dia das Crianças, 12 de outubro. O ponto facultativo não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, que continuarão funcionando normalmente, como os atendimentos na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do HMC (Hospital Municipal de Campanha).

Durante o ponto facultativo, a vacinação contra a covid-19 será oferecida das 8 às 13 horas, no Ginásio Poliesportivo Pedro Quaresma, na Via Lago, e nas 19 UBS do Município. A aplicação da terceira dose está sendo realizada apenas no ginásio.

A UBS José de Sousa Rezende, no Setor Alto Bonito, de atendimento exclusivo para pacientes com suspeitas de covid-19, seguirá atendendo nos dias de ponto facultativo também das 8 às 13 horas. Casos graves são direcionadas ao Hospital Municipal de Campanha, no Jardim das Flores.

Criação do Estado

No dia 5 de outubro de 1988, juntamente com a criação da Constituição Federal de 1988, o então norte do estado de Goiás foi emancipado, tornando-se o Estado do Tocantins, que passou a fazer parte da região Norte do Brasil. Este ano o estado mais novo do território nacional completa 33 anos.