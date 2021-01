Prefeitura decreta luto oficial pela morte do presidente e jogadores do Palmas Futebol e Regatas

A Prefeitura de Palmas declarou luto oficial no município por três dias em razão do falecimento do presidente do Palmas Futebol e Regatas, Lucas Vieira da Silva Meira, e dos jogadores do time palmense Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Marcus Molinari e Ranule Gomes e do Comandante Wagner Machado, vítimas de acidente aéreo, ocorrido na manhã deste domingo, 24.

O Decreto N⁰ 1.984/2021 foi publicado na Edição Extra N⁰ 2.661 do Diário Oficial do Município. Confira aqui.

O avião que levava o grupo para Goiás caiu logo após decolar da Associação Tocantinense de Aviação (ATA) no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional. Não houve sobreviventes.

Em nota, a prefeita Cinthia Ribeiro manifestou pesar pelo trágico acidente.

Nota da prefeita

Recebi com muita tristeza a notícia da morte de um grande amigo, o empresário Lucas Meira, dos jogadores do Palmas Futebol e Regatas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule Gomes e Marcus Molinari, e do piloto Comandante Wagner, vítimas de um acidente aéreo ocorrido na manhã deste domingo, 24.

Dono de grande energia e visão estratégica, Lucas Meira dedicou seu talento para dar oportunidades a outros jovens como ele, tendo contribuído para que muitos tivessem acesso ao mercado de trabalho, por meio do programa Jovens Aprendizes. O esporte era uma de suas paixões e por meio do futebol, também revelou muitos talentos.

Solidarizo-me com os familiares de Lucas Meira, dos atletas do Palmas e do Comandante Wagner, na certeza que Deus dê consolo e sabedoria aos familiares para superar um momento tão difícil e de tanta dor.