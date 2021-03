Prefeitura de Porto recebe escavadeira hidráulica do governo do Estado

O prefeito Ronivon Maciel, na quinta-feira 05, o vice-prefeito Joaquim do Luzimangues e o Secretário Municipal de Infraestrutura, Marcos Lemos, receberam uma escavadeira hidráulica do Governador Mauro Carlesse juntamente com a bancada federal do Estado.

O recebimento dessa escavadeira é de grande importância para o município de Porto Nacional, pois vai auxiliar os pequenos produtores rurais da região e, dessa forma, aumentar a capacidade produtiva.

O Prefeito Ronivon Maciel ressaltou a importância dessa aquisição para a cidade: “nós temos várias demandas que serão solucionadas com essa máquina. Poderemos avançar muito mais sobretudo no processo produtivo”.