Prefeitura de Porto Nacional realiza dia “D” de prevenção e combate às queimadas

A Prefeitura de Porto Nacional e parceiros realizaram nesta quinta-feira, 20, nos assentamentos da Zona Rural, ações educativas em alusão ao Dia D de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. O Dia ‘D’ é uma das principais atividades do projeto ‘Fogo Zero’, organizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

A ação foi realizada nos assentamentos: Almecegas, São João, São Francisco, Santo Antônio, Flor da Serra, Zé Pereira, São Salvador e Manoel João, onde foram entregues materiais educativos sobre conscientização dos riscos das queimadas, prevenção (manejo do solo e construção de aceiros), bem como, informações sobre o uso legal do fogo, e de possíveis aplicações da legislação para repreensão às atitudes irregulares. Ainda foram entregues calendários informando os períodos propicios às possíveis queimadas.

De acordo com o Diretor Municipal do Meio Ambiente, Eduardo Benvindo, uma das finalidades da ação é prevenir contra prejuízos ambientais e financeiros. “Essa ação foi importante para evitar danos. O Programa Fogo Zero, através do Meio Ambiente juntamente com parceiros atuou não só no dia “D”, mas também envolverá durante todo o período de estiagem”, destacou o diretor.

Participaram também da ação, a Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Municipal da Educação, Secretaria Municipal da Produção, Defesa Civil, e a 5º Companhia do 1° Batalhão do Bombeiro Militar.

BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS

A Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia informa que durante todo o período de alta chance de ocorrência das queimadas (Junho à novembro), estarão disponíveis 24 horas por dia, quarenta e cinco brigadistas, cedidos pelo tiro de guerra do município.

Esses profissionais participaram neste mês do curso de Brigada de Combate aos Incêndios Florestais, organizado pela Defesa Civil, em parceria com o Corpo de Bombeiros. A formação foi ministrada pelo Capitão Marcos Dourado do Corpo de Bombeiros Militar, e teve o intuito de formar profissionais atiradores do tiro de guerra, para atuarem no campo e na cidade na prevenção e combate às queimadas.