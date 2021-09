Prefeitura de Porto Nacional prorroga prazo para negociação amigável e IPTU

A Prefeitura de Porto Nacional autorizou um novo prazo para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU 2021, com 35% de desconto para pagamentos à vista (cota única) ou parcelado em até 10 parcelas. O prazo é até 17 de setembro para os contribuintes aproveitarem o benefício.

O pagamento do IPTU pode ser feito nas agências da Caixa, Banco do Brasil ou em qualquer agência lotérica. Os boletos podem ser emitidos pelo site www.portorapido.com, ou retirados no Porto Rápido localizado na Avenida Presidente Kennedy – Centro ou na Subprefeitura de Luzimangues.

Dúvidas

Para maiores informações pelos telefones (63) 3363-6816 ou (63) 9 9248-1812 ou ainda (63) 9 9277-4664, Diretoria da Receita Municipal em Porto Nacional e (63) 9254-5626 ou (63) 99256-8522, Subprefeitura no Distrito de Luzimangues de segunda a sexta em horário comercial.