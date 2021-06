Prefeitura de Porto Nacional inicia o cronograma de entrega dos livros didáticos da educação infantil

Visando atender alunos a utilizarem livros como uma extensão da escola e tratando como prioridade o investimento na qualidade do ensino ofertado, a Prefeitura de Porto Nacional por meio da Secretaria Municipal de Educação deu início nesta quarta-feira, 09, ao cronograma de entrega dos livros didáticos da educação infantil da rede municipal de ensino.

As entregas foram iniciadas na Escola Municipal Jacinto Bispo Arantes, que fica localizada no Distrito de Luzimangues. As turmas atendidas são Maternal I e II, I e II períodos, contemplando um total de 2196 crianças. O investimento total foi de 175.680,00 mil reais.

Os livros possuem conteúdos apropriados para cada faixa etária, ampliando as experiências estéticas, éticas e políticas das crianças, atendendo às diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. E foram adquiridos com o objetivo de favorecer o processo de ensino aprendizagem das crianças neste momento delicado da pandemia.

O Prefeito Ronivon Maciel falou da importância da entrega dos livros neste momento pandêmico. “Hoje é um dia muito especial para nossa educação no município. É importante esse momento por entender que estamos no caminho certo, fazendo aquilo que nós acreditamos e propomos para a população de Porto Nacional, especialmente a de Luzimangues”, disse o prefeito que complementou afirmando da necessidade de investir na educação para garantir o futuro das crianças, possibilitando assim, uma população mais justa e com mais oportunidades.

O material impresso é um suporte de suma importância na educação infantil, sendo fundamental para compreensão do conteúdo escolar. Uma vez que os livros são ainda a principal ferramenta utilizada pelos professores neste processo, para otimização de resultados acerca dos conteúdos aplicados.