Prefeitura de Porto Nacional estabelece parceria com projeto que visa prevenir a hanseníase

A Prefeitura de Porto Nacional, por meio da secretaria Municipal de Saúde possui parceria com o projeto de extensão, ‘Que mancha é essa? De olho na hanseníase’. É um projeto vinculado ao curso de Enfermagem da Universidade Federal do Tocantins (UFT) Campus Palmas, coordenado pela Professora Dra. Marcela Antunes Paschoal Popolin. O objetivo desta ação é prevenir e controlar o contágio da doença no Distrito de Luzimangues.

A Secretaria de Saúde, disponibiliza os materiais que são necessários tanto nas ações, quanto na capacitação dos profissionais em formação. A Prefeitura adquiriu testes de sensibilidade (Estesiômetro), para melhoria do diagnóstico da doença. Além disso, há um diálogo com as unidades de saúde para que todos os pacientes com suspeita de serem portadores da doença, sejam encaminhados para realizarem a testagem.

Caso haja a confirmação do diagnóstico, o paciente inicia imediatamente o tratamento. Os atendimentos são realizados por alunos/internos do curso de enfermagem. Esses alunos contam com a supervisão do Docente Coordenador, ou do Docente Supervisor do projeto, contando com o aporte do Programa de Controle de Hanseníase de Porto Nacional.

A preocupação do município com a prevenção da hanseníase, se deve ao fato do Estado do Tocantins ser um território hiperendêmico da doença. Dados revelam que em 2018 o Tocantins foi considerado o 2º estado do país com o maior número de casos novos (68,4/100 mil habitantes), e em menores de 15 anos com um coeficiente de 23,3/100 mil habitantes.

Perante o exposto e levando em consideração a magnitude epidemiológica, é que a Secretaria Municipal de Saúde viu a necessidade de se tomar medidas efetivas para capacitar profissionais e diagnosticar a doença nos portadores o quanto antes. Desse modo se tornará possível frear o avanço do número de casos.

O local de atendimento é na Associação de Mulheres de Luzimangues (AMLUZ), as quintas-feiras das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas. O atendimento se dá mediante agendamento, que deve ser feito na unidade de saúde de Luzimangues, ou também na sede da AMLUZ.

SOBRE A HANSENÍASE

A hanseníase é uma doença crônica e transmissível provocada por uma bactéria, a mycobacterium leprae. Quanto mais cedo se realizar o diagnóstico da doença, melhor será o tratamento. A hanseníase tem cura, e quando tratada com celeridade evita-se a transmissão para mais pessoas e ainda previne que o portador sofra com possíveis sequelas oriundas da enfermidade. A doença é caracterizada por alterações na pele, perda de sensibilidade, dor no local, perda de força muscular. O tratamento tardio aumenta as chances de consequências ruins. Caso percebam identificação com os sintomas citados, procurem atendimento o quanto antes.