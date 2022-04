Prefeitura de Porto Nacional decreta ponto facultativo na próxima quinta-feira, 14

Por Anne karianny Moreira | Secretaria da Comunicação

11/04/2022 – Publicado às 06h14

A Prefeitura de Porto Nacional, decretou ponto facultativo na próxima quinta-feira, 14, data que antecede o feriado nacional de Paixão de Cristo, neste ano, celebrado do dia 15 (sexta-feira). A medida foi pública no Diário Oficial do Município (DOM), por meio do Decreto n° 488 de 08 de abril de 2022.

Conforme o Decreto, cabe aos dirigentes dos órgão e entidades que prestam serviços essenciais a preservação e o funcionamento de atividades nas áreas da saúde e segurança, bem como as demais que atuam em caráter de plantão.

Para o prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel, é uma data muito importante, especialmente os cristãos. Ele ressalta que “facultar o trabalho nessa data permite que nossos servidores participem das festividades religiosas desse período, seja com a família ou com a comunidade.”