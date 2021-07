Prefeitura de Porto Nacional Assina Termo de Cooperação com a Universidade da Maturidade (UMA)

Com a proposta de promover uma qualidade de vida no processo de envelhecimento humano, a partir de uma educação centrada nos eixos da cultura, saúde e lazer, o prefeito Ronivon Maciel participou nesta segunda-feira (19), no campus Palmas da Universidade Federal do Tocantins (UFT), da cerimônia de assinatura do Termo de Cooperação com a UMA, Universidade da Maturidade e a Prefeitura de Porto Nacional.

O objetivo da parceria é de realizar ações desenvolvidas pela criação de um polo do Projeto de Extensão da Universidade da Maturidade – UMA/UFT, buscando atender as demandas que tenham por finalidade a valorização do idoso por meio das áreas da educação e saúde.

Na ocasião, o Prefeito Ronivon Maciel recebeu o certificado de menção honrosa pelo trabalho já desenvolvido com os idosos de Porto Nacional. Também foram entregues certificados à Secretária de Assistência Social, Keila Viana, e à equipe de professores da UMA de Porto Nacional: Quinara Resende Pereira da Silva Viana, Weliton Ribeiro Lopes, Cynthia Souza Oliveira, Maria da Conceição Martins de Moura Pinto e Cláudio Lima Guimarães.

A cerimônia de assinatura faz parte da programação diversificada da UMA, em alusão ao Dia dos Avós, comemorado anualmente no dia 26 de julho. O evento foi realizado seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19.

UMA

O Programa UMA (Universidade da Maturidade) é uma proposta pedagógica, voltada à melhoria da qualidade de vida da pessoa adulta e dos idosos, e visa à integração dos mesmos com os alunos de graduação, identificando o papel e a responsabilidade da Universidade em relação às pessoas de terceira idade. Afinal, a Universidade está adequada e capacitada para responder às necessidades específicas de pessoas acima de 45 anos (atividades físicas, culturais e sociais).