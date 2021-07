Prefeitura de Porto Nacional assina convênio com o projeto AABB comunidade

Para somar ao projeto AABB Comunidade, que busca incluir crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social nas atividades sociais e educacionais, a Prefeitura de Porto Nacional assinou o convênio com o projeto.

A gestora, Márcia Kelly Moura, conta que atualmente o programa atende no município mais de 100 crianças. Ela ressalta que o apoio da Prefeitura será importante, pois subsidiará salários dos funcionários, a merenda escolar e o suporte ao gabinete odontológico por meio da assistência do município.

“É relevante a parceria da prefeitura de Porto Nacional. Este projeto existe em várias cidades, inclusive, em Porto Nacional. Os clubes eram ociosos e sem movimento social, e o projeto vem justamente para ajudar as crianças e adolescentes”, explica a gestora.

Durante a reunião, a equipe do programa entregou um presente ao prefeito, um quadro de arte artesanal com o símbolo Prefeitura, produzido pelas crianças e adolescentes atendidas pelo projeto.

A assinatura aconteceu na terça-feira, (29), no gabinete do Prefeito Ronivon Maciel na Prefeitura de Porto Nacional.

SOBRE O PROGRAMA

Tem o objetivo de promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes de famílias de baixa renda, por meio de ações educacionais que favoreçam a inclusão socioprodutiva e ampliem a consciência cidadã.

As crianças beneficiadas pelo programa participam de atividades lúdicas pedagógicas nas áreas de música, dança, teatro, educação artística, esporte, além de atividades direcionadas à higiene, saúde como plano odontológico e cidadania.

O programa Integração AABB Comunidade é uma iniciativa conjunta da Federação Nacional das AABB e da Fundação Banco do Brasil contando com o indispensável apoio das Superintendências e Agências do Banco do Brasil, dos Conselhos Estaduais das AABBs, entre outros.