Prefeitura de Porto Nacional anuncia concurso público para a Guarda Municipal

Texto: Secom/Prefeitura de Porto Nacional

Prefeito Ronivon Maciel anunciou na noite desta terça-feira, 18, que será realizado, ainda em 2022, o concurso público para provimento de cargos da Guarda Municipal de Porto Nacional, além do armamento da instituição. De acordo com o gestor municipal, o acréscimo no efetivo e o armamento da equipe reforçará a segurança pública em todo o município.

O anúncio foi realizado em reunião no Centro de Convenções Comandante Vicente de Paula, cuja finalidade foi debater sobre a implantação de uma delegacia especializada na repressão a crimes rurais no Estado, em especial na região de Porto Nacional de cidades circunvizinhas. Combater a incidência de crimes rurais e garantir mais segurança aos produtores e moradores do campo, motivaram empresários, produtores rurais, autoridades e lideranças do setor agropecuário a se reunirem para discutir o assunto.

Na ocasião, o prefeito Ronivon Maciel se solidarizou com a questão em debate e disse que a gestão municipal não se furtará em prestar o apoio necessário para amenizar e combater esses crimes. “Precisamos avançar. Ainda esse ano realizaremos o concurso público para a Guarda Municipal de Porto Nacional, é um compromisso que faço com a sociedade portuense. Estamos sensíveis à situação pautada na reunião de hoje e, dentro do que cabe ao município, estaremos totalmente dedicados para somar e contribuir com a segurança pública. Esse acréscimo na Guarda Municipal será providencial”, afirmou Ronivon Maciel lembrando que “essa é uma causa nobre que pede a soma de esforços; gestão municipal, estadual e federal, poder legislativo, polícia militar, polícia civil, para que nós possamos, de forma efetiva, atuar na repressão desse problema”, frisou.

O evento foi idealizado e organizado pelo empresário Rolmey Arantes, que ressaltou a importância de uma delegacia voltada especialmente para a repressão de crimes no campo. “A criação de uma delegacia especializada dará mais agilidade na resolução dos crimes, sendo importante para os produtores rurais, pois representará mais segurança e tranquilidade a todas as pessoas que vivem e trabalham no campo”, pontuou.

A proposta é que essa delegacia coordene, investigue e crie ações de combate à ações criminosas como assaltos, furtos de animais, maquinários agrícolas, dentre outros delitos relacionados à atividade rural. A reunião, que contou com a presença do prefeito Ronivon Maciel e do superintendente de Segurança Pública de Porto Nacional, Marcílio Parente, atraiu pessoas de cidades vizinhas, incluindo Paraíso do Tocantins, Palmas, Brejinho de Nazaré, Gurupi, Monte do Carmo e Silvanópolis.

De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública, Wladimir Costa, “O governo tem trabalhado para avançar no sentido de promover a segurança para a população, vamos coordenar uma reunião já na próxima terça-feira, 25, para dar andamento a essa discussão. O enfrentamento da criminalidade no campo faz parte da nossa missão”, enfatizou.

Presenças

Prefeito Ronivon Maciel; presidente da Assembleia Antônio Andrade; deputado Federal Vicente Júnior; deputado estadual Ricardo Aires; secretário estadual de Segurança Pública Wladimir Costa; secretário estadual da Agricultura Jaime Café; presidente da câmara de vereadores Rozângela Mecenas; vereador Tony Andrade; superintendente de Segurança Pública de Porto Nacional, Marcílio Parente; Presidente da CDL, Flávio Macedo; representante da Faet/Senar, Luiz Claúdio; Subchefe do Estado Maior, Marizon Mendes; Delegado-geral da Polícia Civil – TO, Claudemir Luiz Ferri.