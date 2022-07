Prefeitura de Porto Nacional alerta famílias para a obrigatoriedade da atualização do Cadastro Único como forma continuarem a receber benefícios do Governo Federal

A prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, alerta às pessoas que possuem registro no Cadastro Único (CadÚnico) para que procurem o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo portando documentos pessoais como CPF, Identidade, Título de eleitor, comprovante de endereço, declaração escolar dos filhos e certidão de casamento ou nascimento, caso não seja casado(a), para atualizar as informações familiares.

A Secretária de Assistência Social e Habitação, Keila Viana, explica em quais situações o cadastro deve ser atualizado. “Para que continuem recebendo os benefícios, as famílias precisam atualizar esses dados no CRAS mais próximo a cada dois anos, ou sempre que houver alterações como mudança de endereço, escola em que os filhos estudam, renda, dentre outros”. Keila destacou ainda que os benefícios ajudam dezenas de famílias de baixa renda que precisam desses auxílios para terem condições de sobreviver, por isso, é de suma importância que realizem essa atualização cadastral.

O CadÚnico é o principal registro para identificar as famílias de baixa renda, existentes no País. A ferramenta permite que o governo tenha acesso a informações como identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, residência e utilize os dados para seleção e inclusão das famílias em programas sociais do governo federal.

Dentre os benefícios que exigem o CadÚnico estão o Programa Auxílio Brasil (substituto do Bolsa Família), Tarifa Social de Energia Elétrica, Programa Minha Casa Minha Vida, Auxílio Gás, isenção de taxa em concursos públicos e outros.A família que não fizer a atualização cadastral terá o seu registro cancelado, perdendo os benefícios.

Podem se inscrever no cadastro, quem comprovar ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 606,00); ou ter renda mensal familiar total de até três salários mínimos (R$ 3.636,00).

É o caso da Naiara Rodrigues que recebe o Auxilio Brasil. “Fui fazer a atualização do meu cadastro porque eu preciso desse auxílio, ainda mais nesses tempos em que as coisas estão com um preço alto, é importante realizar esse procedimento para não perder essa ajuda”, declarou a beneficiária.

Por: Anne Karianny Moreira

Secretaria Municipal da Comunicação