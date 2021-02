Prefeitura de Porto discute realização de Circuito Cultural; O evento é previsto para março

…

Na tarde desta sexta-feira, 05, o prefeito Ronivon Maciel, a Secretária de Comunicação, Cultura e Turismo, Meire Anny Moreira jutamente com a equipe, se reuniram com artistas portuenses para discutir pautas e demandas levantadas pela classe. Na oportunidade o prefeito destacou que a prefeitura irá realizar um circuito cultural para amenizar os impactos sofridos pela classe de músicos em virtude da pandemia: o evento, que será online, previsto para acontecer de 11 a 15 de março, tem como objetivo dar assistência aos artistas portuenses e levar cultura para os cidadãos.

O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Comunicação, Cultura e Turismo e tem o intuito de fomentar as manifestações culturais previstas no calendário cultural de 2021 e, para isso, utilizará as plataformas digitais para a transmissão das apresentações artísticas. O objetivo maior é apoiar os artistas locais oferecendo essa subsistência e ao mesmo levar cultura e entretenimento para os cidadãos.

PREFEITO RONIVON MACIEL SE REÚNE COM MÚSICOS NESTA SEXTA

O Circuito Cultural acontecerá no Centro de Convenções Vicente de Paula Oliveira, a partir das 15 horas, nos dias 11, 12, 13, 14 e 15 de março e será transmitido integralmente de forma online.

O prefeito Ronivon Maciel destacou a importância do evento: “Nós nos reunimos com os nossos artistas para discutir com eles a realização, no mês de março, do circuito cultural para que possamos gerar oportunidades e garantir também uma ajuda aos músicos nesse momento difícil, pois sabemos que muitos deles dependem das políticas públicas. Precisamos valorizar e fortalecer a capital da cultura” destaca.

O Cantor Amaral agradeceu o apoio e a abertura da atual gestão em ouvir e ajudar os artistas locais. “O prefeito e a secretária de cultura foram muito abertos aos anseios dos artistas e a gente fica feliz de ter uma gestão aberta aos artistas e saímos com muitas ideias prontas para serem executadas”, declarou.

“Enquanto gestão, estamos aqui para ajudar os artistas e o circuito vem para oferecer subsídio a eles, pois sabemos que foi uma classe bastante impactada pelas medidas que precisaram ser tomadas para o enfrentamento do novo coronavírus”, concluiu a secretária Meire Anny.