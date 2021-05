Prefeitura de Paraíso recebe doações de 400 cestas básicas que serão destinadas para SMASH

A Prefeitura de Paraíso do Tocantins recebeu na manhã desta quarta-feira, dia 05, a doação de 400 cestas básicas, pelas cooperativas Frísia e Sicredi, que serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação. A entrega dos mantimentos aconteceu no Centro de Convivência dos Idosos e contou com a participação do prefeito Celso Morais.

“Queremos publicamente agradecer a estas duas cooperativas por se lembrarem da gestão municipal e fazerem a doação de parte das cestas arrecadas que, com certeza, serão doadas para a comunidade que mais precisa”, afirmou o prefeito de Paraíso.

Para a secretária de Assistência Social e Habitação, Hilma Mascarenhas, “as 400 cestas básicas chegam num momento onde o estoque da Secretaria está bem desfalcado justamente pela procura, por esse tipo de benefício eventual, ter aumentado nos últimos meses”.

Campanha União em Dobro

De acordo com Willyan Cardoso Silva, gerente do Sicredi e um dos idealizadores da Campanha União em Dobro, “num total foram arrecadados mais de 3 mil quilos de alimentos, ou seja 3 toneladas, e todos serão doados para famílias do próprio município de Paraíso”.

“Este momento de pandemia tem sido muito difícil para diversas famílias e a Frísia se sente grata em participar de uma campanha que vai realmente ajudar a comunidade paraisense. Desde já agradecemos a Prefeitura, ao Sicredi e demais envolvidos e nos colocamos à disposição para outras ações”, ressaltou Erica Lima, coordenadora da Cooperativa Frísia.