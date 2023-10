Prefeitura de Palmas utiliza método não intrusivo para instalação de novos semáforos

A Prefeitura de Palmas, através da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), está instalando novos semáforos na Avenida Teotônio Segurado com recursos provenientes das infrações de trânsito. As obras civis de implantação da sinalização semafórica da Capital utilizam um método não intrusivo, ou seja, não há necessidade de quebrar o asfalto para fazer a passagem dos cabos de energia elétrica e de rede para serem ligados às colunas.

Através de uma máquina é feita a perfuração por debaixo do asfalto com um tubo de ferro que leva os cabos de rede e de energia elétrica a um outro ponto do canteiro, sem precisar fazer uma escavação no pavimento asfáltico. Com o método, além de manter o asfalto intacto, não há necessidade de interromper o tráfego de veículos, durante a perfuração do solo.

De acordo com o engenheiro responsável pelas obras civis, Victor Frias Ferreira, o método atende a política de revitalização do pavimento asfáltico adotado pelo município. “A aquisição, implantação e ativação seguirá um cronograma de instalação com previsão de finalização neste mês de outubro”, disse.

Em Palmas já foram implantadas cinco colunas semafóricas utilizando o método não intrusivo, as próximas vias a receberem os serviços são a Avenida Teotônio Segurado com as avenidas L0-9, LO-11 (passagem de pedestre), LO-13 e LO-15 (passagem de pedestre) e LO-21.

Os novos conjuntos semafóricos são conhecidos por semáforos inteligentes, pois são capazes de adaptar-se às condições de trânsito em tempo real, com um avançado sistema de gerenciamento de tráfego, com inteligência artificial capaz de adequar os tempos de forma dinâmica, autônoma e instantânea, com captura de vídeo em tempo real por vídeo com amplo ângulo de visão para a detecção da presença do veículo na linha de parada.

Texto: Márcio Greick/Secom

Edição: Denis Rocha/Secom