Prefeitura de Palmas suspende prazo para candidatos reservas apresentarem documentação para o empreendimento Jardim Vitória II

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Habitação suspendeu até o dia 16 de março, o prazo para os candidatos reservas apresentarem a documentação obrigatória do processo de seleção para o empreendimento habitacional Jardim Vitória II, do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I.

Um novo prazo será publicado após a flexibilização do atendimento, para que os candidatos sorteados como reserva para o empreendimento apresentem a documentação obrigatória para a montagem de dossiês.

A suspensão, publicada na edição Nº 2.691, do Suplemento do Diário Oficial do Município de Palmas, do dia 5 de março, por meio da Portaria Nº 08, ocorre em razão da suspensão das atividades não essenciais, como medida obrigatória de enfrentamento de emergência decorrente da pandemia do novo coronavirus (Covid-19), estabelecida pelo Decreto Nº 2.003, de 03 de março de 2021.