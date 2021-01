Prefeitura de Palmas reforça em 20 carros extras transporte coletivo para o Enem

A Prefeitura de Palmas reforçou com 20 carros extras as linhas de transporte coletivo da Capital para os dias de aplicação das provas impressas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, que vão ocorrer em duas etapas, neste domingo, 17, e no próximo dia 24.

A avaliação de 2020 foi adiada para este mês de janeiro de 2021, mesmo assim ainda ocorre em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o que obrigou o município a adicionar medidas de prevenção à doença, entre elas o reforço das linhas de ônibus para os estudantes que vão se submeter ao exame.

De acordo com o diretor de Transporte da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), Diogo Souza, a intenção é evitar aglomerações e garantir o fluxo tranquilo nas regiões onde ocorrerão as provas.

“Equipes de fiscalização estarão nas estações de ônibus acompanhando os embarques dos usuários para evitar aglomerações, vale destacar que os ônibus possuem dispensers de álcool em gel e que os veículos são higienizados e lavados diariamente”, explicou o diretor de Transportes.

Semus

Já a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), por meio da Vigilância Sanitária (Visa), irá reforçar as recomendações sobre os protocolos sanitárias, como o uso obrigatório de máscaras e de álcool em gel para a higienização das mãos e o distanciamento social entre os participantes do Exame.

Responsabilidade

Vale lembrar, que a realização do Enem é de responsabilidade do Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC). O órgão garantiu que está tomando todas as medidas e precauções para evitar a propagação da Covid-19 e manteve a decisão de realizar o Enem, apesar de solicitações de estados, municípios, estudantes e profissionais da educação.

Medidas

Entre as medidas de prevenção alegadas pelo MEC consta o distanciamento das carteiras, que devem ser organizadas de modo a deixar o máximo de espaço entre os participantes.

Máscaras

O órgão também se comprometeu a cobrar o uso correto e obrigatório da máscara, como pré-requisito para participação da avaliação. A mesma deverá ser usada desde a entrada até a saída do local de prova.

Higienização das mãos

O MEC, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) garanti ui a oferta de recipientes com álcool em gel em todos os locais de prova para a higienização das mãos de fiscais e candidatos. Os participantes também serão orientados a higienizar as mãos durante toda a aplicação do exame.

Linhas reforçadas

Todas as linhas, exceto a do Centro de Ensino Médio (CEM) Tiradentes, sairão da Estação Apinajé

Horários especiais

10h30 às 13h

16h30 às 20h

Linha 151 (Av. NS-06) – CEM Dom Alano

Linha Especial Enem Tiradentes (Saindo da Estação Xambioá) – CEM Tiradentes

Linha Eixão – Ceulp Ulbra

Linha 071 (Av. LO-04) – COL da Polícia Militar

Linhas 020 e 151 (Av. JK) – COL Marista Palmas

Eixão Apinajé – EE Frederico José Pedreira Neto

Eixão (Av. Teotônio Segurado) – EE Prof. Elizângela Glória Cardoso

Eixão (Av. Teotônio Segurado) – Unopar Palmas

Linha 071 (Arne 51/404 Norte) – EM Monsenhor Pedro Pereira Piagem

Eixão (Av. Teotônio Segurado) – Faculdade de Palmas (Fapal)

Eixão (Av. Teotônio Segurado) – Faculdade Itop

Eixão (Av. Teotônio Segurado) – Unicatólica

Linha 151 (Av. LO-05) – Instituto Federal do Tocantins (IFTO)

Linha 090 – Universidade Federal do Tocantins (UFT)