Prefeitura de Palmas recolhe mais de 100 pneus descartados indevidamente

Mais de 100 pneus que foram descartados de forma irregular e podiam virar recipientes para a proliferação do Aedes aegypti foram recolhidos por agentes da Prefeitura de Palmas na manhã desta quinta-feira, 13. A remoção do entulho em um terreno baldio, nas proximidades da Praia da Graciosa, ocorreu após denúncias.

Os trabalhos foram realizados em conjunto pelos fiscais de Obras e Posturas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedusr), os agentes de controle de endemias (ACE) da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ), da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), e as equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Siesp).

De acordo com informações da Sedusr, o proprietário do terreno foi multado pois o local funcionava como um estacionamento irregular e, em razão do período chuvoso e às más condições de limpezas da área, estava servindo de espaço para proliferação de vetores do Aedes aegypti, colocando em risco a saúde pública.

Os pneus foram levados para o ecoponto, onde ficarão disponíveis para serem reutilizados. Antes da remoção dos pneus, os agentes de endemias coletaram as amostras para identificar, mediante análise laboratorial, se haviam larvas do mosquito da dengue.

Como denunciar

A limpeza de lotes, desabitados ou não, é de responsabilidade dos proprietários. A população pode contribuir com o trabalho das equipes ao notar áreas em situação de risco e fazer denúncias via Ouvidoria do Município pelos números 0800-6464-156 e 3212-7144.