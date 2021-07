Prefeitura de Palmas realiza ação de conscientização e combate à Covid-19 nas praias da Capital

A primeira ação de conscientização do projeto ‘Palmas na onda da prevenção’ aconteceu neste sábado, 10, e continua no domingo, nas praias da Graciosa, Prata, Caju e Arnos. A ação foi coordenada pela Agência Municipal de Turismo (Agtur) e realizada em parceria com diversas secretarias municipais e forças de segurança envolvidas na fiscalização e gestão do enfrentamento da pandemia na Capital.

Durante a atuação, os representantes do poder municipal esclareceram dúvidas e repassaram orientações aos comerciantes e frequentadores das praias sobre os cuidados para a prevenção da Covid 19, tais como a necessidade dos empresários de continuarem respeitando as normas sanitárias, como a lotação máxima de 50%, não deixarem mesas extras à disposição dos clientes, e não utilizarem espaços públicos que não foram autorizados pelo Município.

Também foram ressaltadas as orientações quanto ao uso correto da máscara, manutenção de distância adequada entre as mesas e os cuidados com a higienização, além da disponibilização de álcool em gel para a desinfecção de mesas e cadeiras. Serão implantadas sinalizações de orientações com banners, placas e faixas.

Para o presidente da Associação dos Restaurantes da Praia do Caju, José Gomes, a presença do poder público nessas ações de conscientização é muito bem-vinda, pois ajuda a conter o fluxo de pessoas, e também, a manter longe as pessoas que não querem respeitar as normas. “É muito bom ter aqui a presença do poder público, pois sozinhos não conseguimos conscientizar os frequentadores a obedecer às normas estabelecidas”, disse, lembrando que esse trabalho inibe aqueles que não atendem às orientações. “Queremos continuar a trabalhar, e com segurança”, pontuou.

O presidente da Agtur, Márcio Neres, ressalta a importância da presença do poder público no diálogo com comerciantes e frequentadores das praias, e que os comerciantes entenderam a situação, e estão colaborando para evitar a contaminação da Covid-19. “Nós já tínhamos conversado antes com os comerciantes, e hoje pudemos constatar in loco que eles realmente são parceiros, e estão fazendo seu papel, pois vimos orientações nas mesas, em banners, lugar de lavar as mãos, álcool em gel e, principalmente, o distanciamento”, ressaltou o gestor.

As ações do projeto aconteceram em conjunto com órgãos de fiscalização municipais nas praias do Caju, do Prata, Graciosa e Arnos. As Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedusr), de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), de Segurança, Defesa Civil e Trânsito (Sesmu), Vigilância Municipal (Visa) e Agência de Turismo (Agtur) são os órgãos que compõem a força-tarefa.

Projeto ‘Palmas na Onda da Prevenção’

O projeto tem como objetivo conscientizar e orientar turistas sobre as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19 nas praias da Capital. A Prefeitura reuniu diversos órgãos municipais no projeto ‘Palmas na Onda da Prevenção’, que realizará uma força-tarefa durante os finais de semana de julho em todas as praias.