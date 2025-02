Prefeitura de Palmas publica Calendário Fiscal do IPTU 2025

A Prefeitura de Palmas publicou o Calendário Fiscal do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025 da Capital, no Diário Oficial do Município (DOM), da última terça-feira, 4. Neste ano, tanto o vencimento da parcela única, quanto da primeira parcela é no dia 17 de março.

Os boletos já estão disponíveis para emissão desde o mês de janeiro. Os contribuintes podem ter acesso por meio do Site da Prefeitura de Palmas ou pessoalmente, em uma das três unidades do Resolve Palmas.

Condições de pagamento do IPTU 2025

Para os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista, é dado o desconto de 10%, podendo ser até 30% sobre o valor total. Isso acontece da seguinte forma:

10% pelo pagamento à vista;

10% pela adimplência com todos os tributos quitados;

Até 10% para quem optou pela conversão dos créditos da Nota Palmense Premiada em desconto do IPTU.



O IPTU 2025 também pode ser parcelado em até 10 vezes, sendo o valor mínimo de 20 Ufips, o equivalente a R$ 92,40. Apesar de não ser aplicado o desconto de 10% à vista neste caso, é mantido os demais descontos.

Calendário Fiscal do IPTU 2025

Parcela Única (à vista) – 17/03/2025

Parcela 1 – 17/03/2025

Parcela 2 – 15/04/2025

Parcela 3 – 15/05/2025

Parcela 4 – 16/06/2025

Parcela 5 – 15/07/2025

Parcela 6 – 18/08/2025

Parcela 7 – 15/09/2025

Parcela 8 – 15/10/2025

Parcela 9 – 17/11/2025

Parcela 10 – 15/12/2025

“Estamos seguindo com uma política fiscal, para o IPTU, que tem se mostrado coerente, a de mantermos a cobrança com os redutores fiscais da base de cálculo, para termos uma arrecadação sustentável, além do reconhecimento da isenção do IPTU para mais de 31 mil contribuintes que possuem imóveis de baixo valor, reconhecendo o caráter social deste imposto”, afirmou secretário de Finanças, Glauber Santana Aires.