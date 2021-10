Prefeitura de Palmas promove duas ações de imunização no sábado, 16

Dando continuidade à imunização contra Covid-19, a Prefeitura de Palmas disponibiliza neste sábado, 16, três pontos de vacinação para administrar a primeira e segunda doses e também a de reforço com os imunizantes da Pfizer, Astrazeneca e Coronavac. Além da imunização contra a Covid-19, mais quatro unidades estarão abertas para atender a Campanha da Multivacinação de Atualização do Cartão de Vacinas do público de 0 a menores de 15 anos.

Para se imunizar contra a Covid-19, a população poderá ir às Unidades de Saúde da Família (USFs) José Hermes, situada no Setor Sul; na do Taquari, além do Ambulatório Municipal de Atendimento à Saúde (AMAS) Eduardo Medrado, das 7h30 às 17 horas.

Em Palmas, a vacinação está disponível para a população acima de 12 anos com e sem comorbidades, bem como a dose de reforço para idosos acima de 60 anos, profissionais da saúde e imunossuprimidos. A área técnica da Vigilância em Saúde reforça que os idosos e profissionais da saúde devem observar o intervalo de seis meses (180 dias) da aplicação da segunda dose e os imunossuprimidos, de 28 dias.

Atualização do Cartão de Vacinas

As Unidades da Arso 41 (403 Sul), Arso 111 (1103 Sul), Arne 53 (406 N) e Laurides Milhomem, localizada no Aureny III, também estarão abertas no sábado para atender a Campanha da Multivacinação de Atualização do Cartão de Vacinas do público de 0 a menores de 15 anos. O atendimento ocorrerá por demanda espontânea no período das 7h30 às 17 horas.

A Campanha de Multivacinação para Atualização da Caderneta é uma iniciativa do Ministério da Saúde para chamar a atenção sobre a importância da vacinação de rotina de crianças e adolescentes. Na Capital, a campanha está acontecendo em 28 USFs até o final deste mês.

Confira abaixo a programação:

Vacinação contra a Covid-19 – das 7h30 às 17 horas

Ambulatório Municipal de Atendimento à Saúde (AMAS) Eduardo Medrado – Antiga pista do Aeroporto

Unidade de Saúde da Família José Hermes – Setor Sul

Unidade de Saúde da Família do Taquari

Campanha da Multivacinação – das 7h30 às 17 horas

Unidade de Saúde da Família da Arso 41 (403 Sul)

Unidade de Saúde da Família da Arso 111 (1103 Sul)

Unidade de Saúde da Família da Arne 53 (406 Norte)

Unidade de Saúde da Família da Laurides Milhomem – Aureny III