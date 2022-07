Prefeitura de Palmas promove curso de inseminação artificial em bovinos

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (Seder), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Tocantins (Senar /TO), realiza na próxima semana o curso de inseminação artificial para os produtores rurais que atuam na região do distrito Taquaruçu, setor São Silvestre e o assentamento Entre Rios. O curso será de 18 a 22 de julho, com carga horária de 40 horas/aulas.

De acordo com a programação da Seder, as aulas práticas e teóricas terão início na segunda-feira, 18, na Fazenda Santa Rita. A qualificação será ministrada pela equipe do Senar/TO, e visa disponibilizar conhecimento técnico e especializado aos produtores atuarem com a prática de inseminação artificial em suas propriedades.

As aulas serão realizadas também nas fazendas Buritizal, Limoeiro e Boqueirão do Taquaruçu.