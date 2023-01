Prefeitura de Palmas paga R$ 3,7 milhões de auxílio-alimentação nesta terça

A Prefeitura de Palmas disponibiliza nessa terça-feira, 10, R$ 3,7 milhões de auxílio-alimentação aos servidores públicos. Sendo que 4.779 servidores, com salário de até R$ 6.060,00, receberão R$ 500,00. Para quem ganha acima desse valor, o benefício será de R$ 400,00, contemplando 3.362 servidores, um total de 8.141 beneficiados.

Na última sexta-feira, 6, a prefeita Cinthia Ribeiro anunciou a realização do pagamento do auxílio, onde serão contemplados os servidores públicos efetivos, comissionados e contratos temporários. “É uma emoção fazer história na Prefeitura de Palmas valorizando quem faz nossa cidade acontecer!” O pagamento é referente ao mês de janeiro deste ano e não terá descontos de imposto de renda ou de previdência, pelo caráter indenizatório do benefício.

Não serão contemplados com o auxílio-alimentação os estagiários e bolsistas da Prefeitura de Palmas. E também os servidores que estão de férias, de licença ou afastamento, conforme estabelece a Lei nº 1.547, de 28 de abril de 2008.

O pagamento do auxílio-alimentação está sendo realizado via depósito em conta até a contratação de empresa especializada para fazer a gestão e o fornecimento dos cartões. O processo de licitação da contratação da empresa está em andamento. O benefício, anunciado pela prefeita Cinthia nas comemorações do Dia do Servidor no ano passado, foi aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pela chefe do Executivo em dezembro.

Texto: Redação Secom

Edição: Secom