Prefeitura de Palmas mobiliza secretarias municipais e parceiros no combate ao Aedes

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), promoveu nesta quinta-feira, 6, a primeira reunião do ano da Sala de Situação das Arboviroses. O encontro, realizado na sede do órgão, reuniu parceiros estratégicos para apresentar e debater ações voltadas ao manejo integrado de vetores, com foco especial no Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

A programação teve início com a apresentação de uma análise epidemiológica da dengue nos últimos dez anos, destacando a necessidade de que os sistemas de saúde estejam preparados para identificar e responder rapidamente às mudanças no cenário das arboviroses. Foram discutidas ainda estratégias adaptadas ao contexto local, além de novas ferramentas e métodos para o controle dos vetores.

O Manejo Integrado de Vetores (MIV) foi apresentado como uma abordagem eficiente e baseada em evidências para otimizar o uso de recursos no combate aos vetores. O modelo propõe uma gestão integrada com foco na prevenção do adoecimento da população, por meio de práticas como a eliminação de focos, monitoramento de áreas endêmicas e o controle químico quando necessário.

Participaram da reunião o secretário-executivo da Semus, Rafael Mendonça; a superintendente de Vigilância em Saúde da Semus, Micheline Cavalcante; técnicos da Semus; além de representantes das secretarias municipais de Zeladoria Urbana; Educação; Ação Social; Mobilidade Urbana e Defesa Civil; Fundação de Meio Ambiente; Conselho Municipal de Saúde, Guarda Metropolitana de Palmas; Corpo de Bombeiros; Secretaria Estadual da Saúde; e 22° Batalhão de Infantaria Mecanizado.