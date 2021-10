Prefeitura de Palmas mantém tarifa de ônibus em R$ 3,85 para a população

Por decisão da prefeita Cinthia Ribeiro, a tarifa do transporte público coletivo de Palmas não sofrerá reajuste até a próxima revisão tarifária, em 2022. Anunciada ainda em julho deste ano, a medida consta no Decreto nº 2.109, publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira, 19, que mantém em R$ 3,85 o valor da passagem de ônibus para a população. E para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão do serviço público, a Administração Municipal vai subsidiar parte da tarifa fixada em R$ 4,27 a partir de junho de 2021, até maio de 2022. O subsídio assegura o pagamento do reajuste salarial da categoria de trabalhadores.

Neste primeiro momento, a Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), fará o repasse ao Seturb – Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do SIT-Palmas – de R$ 1.244.961,06, referente aos meses de junho a setembro de 2021. A partir de outubro, o repasse do subsídio ocorrerá mês a mês. Tanto o retroativo quanto o valor mensal a partir de outubro é calculado com base nos dados do sistema de bilhetagem eletrônica.

“Com o repasse do subsídio, garantimos aos usuários do transporte público, que estão entre os mais afetados pela pandemia da Covid-19, a manutenção da tarifa no mesmo valor praticado desde 2019, sem comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato que assegura o devido reajuste salarial aos trabalhadores que prestam o serviço à população”, disse a prefeita Cinthia Ribeiro.