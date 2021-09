Prefeitura de Palmas lança rede social de cidadania

A Prefeitura de Palmas colocou no ar, nesta segunda-feira, 13, uma plataforma digital que vai modernizar o relacionamento da administração pública com o palmense. Trata-se do aplicativo Colab, uma rede social de cidadania que será utilizada, entre outros serviços, na consulta pública sobre o Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 da cidade, prevista para acontecer ainda neste mês de setembro.

O aplicativo está disponível nos sistemas Android e IOS e pode ser baixado de graça no smartphone. O Colab também pode ser acessado pela internet no site www.colab.re. A partir do cadastro, o cidadão terá acesso a uma série de serviços de zeladoria urbana, como solicitar reparos na iluminação pública ou a manutenção de equipamentos públicos, informar algum problema ou apontar sugestões de melhorias para a cidade. O aplicativo funciona como uma rede social semelhante ao Instagram. Em cada postagem feita, o cidadão poderá acompanhar desde a notificação até a resolução da demanda.

O cidadão também poderá registrar elogios sobre as ações da Prefeitura de Palmas e ser atuante na gestão da cidade. As solicitações que serão atendidas envolvem iluminação pública; limpeza urbana; meio ambiente; mobilidade e trânsito; transporte público; e fiscalização urbana e segurança.

Consultas

Uma das funcionalidades do aplicativo é a consulta pública sobre qualquer tema de interesse da sociedade. A mais importante delas neste ano, será a consulta sobre o Plano Plurianual (PPA) 2022-2025, documento que norteia as ações da gestão municipal para os próximos quatro anos. Por meio do aplicativo, todas as pessoas poderão contribuir com sugestões na destinação dos recursos públicos. A ferramenta será fundamental para o engajamento da sociedade na elaboração do PPA 2022-2025, visto que, em razão da pandemia do novo coronavírus, a realização de audiências com consultas públicas presenciais é inviável.

Porém, antes do PPA, a Prefeitura de Palmas lança, a partir desta quarta-feira, 15, uma consulta pública na área da Cultura. Utilizando o aplicativo Colab, o palmense vai poder avaliar a qualidade dos equipamentos de cultura sob gestão da Prefeitura.