Prefeitura de Palmas investe em espaços de convivência e entrega quinta praça só este ano

Com investimento de R$ 766.279,06, a Prefeitura de Palmas entregou nesta sexta-feira, 17, a praça da Arso 31 (303 Sul). Inaugurado pela prefeita Cinthia Ribeiro, novo espaço de lazer conta com quadra poliesportiva, academia ao ar livre, quadra de areia, playground, paisagismo e calçadas com acessibilidade. Esta é a quinta praça entregue este ano pela gestão municipal.

“Pensamos na cidade como um todo, tentamos atender as demandas de todas as regiões. Fico muito feliz em entregar mais esta praça. Estes espaços transformam um dia cansativo de trabalho em descontração, aproxima as pessoas e une famílias,” destacou a prefeita.

Morando na Arso 31 há 13 anos, o presidente da associação de moradores da quadra, Luiz Renato Junior, disse que a atual gestão vem atendendo às expectativas da população. “Esperamos por muitos anos por esta praça. Apesar da entrega oficial está acontecendo hoje, já há alguns dias estamos usufruindo deste equipamento público. Esta praça trouxe mais lazer e segurança para nós. Observamos é uma obra de qualidade e que tudo foi feito com muito capricho. Agora, devemos cuidar deste espaço com responsabilidade”, comemorou o morador.

A inauguração contou com a presença de moradores da Arso 31, entre eles os pioneiros Sadi Cassol e a esposa, Beatriz Cassol, secretários municipais e vereadores.

A obra foi executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, com recursos provenientes de emenda parlamentar do vereador Filipe Martins (PSDB).

Investimentos

O Município tem investido na qualificação de espaços públicos de convivência, a exemplo de outras importantes, entre elas: a revitalização da Orla da Graciosa, com bicicletário, duas academias e ampliação de ciclovia e pista de cooper, que será entregue em breve; reforma do campo de futebol da Escolinha de Iniciação Esportiva de Taquaruçu Grande; e reforma de quadras poliesportivas da Arse 82, Arse 122, do Jardim Aureny III e do Setor Sul.