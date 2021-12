Prefeitura de Palmas intensifica fiscalização de perturbação de sossego durante Operação de Fim de Ano

Os trabalhos de fiscalizações da Operação de Fim de Ano serão intensificados a partir da noite desta quarta-feira, 29, quando as equipes das forças de segurança do Município e do Estado nas ruas da Capital estarão monitorando o cumprimento das regras em vigor para a realização de festas e no combate à poluição sonora e a perturbação do sossego público. A mobilização segue até domingo, 02 de janeiro de 2022.

De acordo com a Diretoria de Fiscalização Urbana da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedesr) da Prefeitura de Palmas, nas noites de quarta, 29, e quinta-feira, 30, as equipes de plantão visitarão estabelecimentos comerciais em diversos pontos da Capital. Na sexta, 31, e sábado, 1º de janeiro, a fiscalização acontece a partir das 22 horas, com foco na perturbação do sossego público e na fiscalização das atividades econômicas. No domingo, 02, a ação inicia às 20 horas.

Operação de Natal

Na sexta-feira, 24, véspera do feriado de Natal, a equipe da Diretoria de Fiscalização de Obras e Postura esteve nas ruas de Palmas com a finalidade de realizar vistoria nos estabelecimentos comerciais do Plano Diretor e região Sul de Palmas (retorno de notificações) e atendimento das demandas do Sistema Integrado de Operações (Siop). Foram atendidas demandas nos Jardins Taquari; Aureny III; Aureny II; Aureny IV; Aureny I e na Praia da Graciosa. No decorrer do plantão foi aplicado um auto de infração.

A operação conjunta é uma parceria entre as equipes de fiscalização de Obras e Posturas da (Sedesr) e a Vigilância Sanitária de Palmas (Visa), com o apoio operacional da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) – por meio da Guarda Metropolitana Ambiental e a Ronda Ostensiva Municipal (Romu); os agentes de Trânsito e Transportes Municipais e a Polícia Militar (PM).