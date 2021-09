Prefeitura de Palmas inicia vacinação da dose de reforço para profissionais de saúde nesta quinta, 30

A Prefeitura de Palmas inicia nesta quinta-feira, 30, a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 para os profissionais da saúde. Para se vacinarem, estes usuários deverão observar o intervalo de seis meses (180 dias) a partir da aplicação da segunda dose.

A imunização destes profissionais ocorrerá em 11 unidades de saúde e o agendamento deve ser realizado na plataforma virtual Vacina Já. Vacina a ser aplicada neste público será, preferencialmente, a Pfizer. Para receber a dose de reforço, os profissionais de saúde devem apresentar documentos pessoais (RG e CPF), cartão de vacina e comprovante de endereço.

O agendamento está aberto para toda a população com e sem comorbidade a partir dos 12 anos e também para a dose de reforço em idosos acima de 70 anos e imunossuprimidos. Os adolescentes de 12 a 17 anos devem estar acompanhados de um dos seus genitores (pai ou mãe) ou responsável. Esse responsável deve estar munido com documentos pessoais (RG, CPF, ou CNH).

Em relação à documentação do adolescente, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) reforça que é obrigatório comparecer às unidades com o documento de consentimento (preenchido e assinado). Além disso, cópia do comprovante de endereço, documentos pessoais (RG, CPF), cartão de vacina e cartão do SUS.

Idosos e imunossuprimidos

Para receber a dose de reforço, os idosos devem observar o intervalo de seis meses da aplicação da segunda dose e os imunossuprimidos, 28 dias. Idosos e imunossuprimidos devem apresentar documentos pessoais (RG e CPF), cartão de vacina e comprovante de endereço. Os imunossuprimidos devem apresentar ainda laudo e/ou receita que comprove sua condição.

A imunização para idosos a partir de 70 anos e imunossuprimidos não é necessário agendamento. Basta comparecer a uma das unidades listadas abaixo.

Unidades exclusivas para aplicação da primeira dose (D1) e dose de reforço:

Horário: das 13 às 17 horas

USF Arno 71 (603 Norte)

USF Arno 41 (403 Norte)

USF Arso 41 (403 Sul)

USF 1304 Sul

USF Arse 122 (1206 Sul)

USF Laurides Milhomem

USF Aureny II

USF Morada do Sol

USF Sta Bárbara

USF José Lúcio

USF Bela Vista

Unidades exclusivas para aplicação da segunda dose (D2):

Horário: das 13 às 17 horas

USF Arne 33 (406 Norte)

USF Arno 42 (405 Norte)

USF Arno 23 (207 Sul)

USF Arso 111 (1103 Sul)

USF Santa Fé

USF José Hermes

USF Novo Horizonte

Horário: das 13 às 20 horas

USF Arse 101 (1004 Sul)

Unidades exclusivas para aplicação de primeira e segunda dose:

Horário: das 13 às 17 horas

USF Taquari

USF Walter Morato (Taquaruçu)

USF Mariazinha