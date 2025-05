Prefeitura de Palmas garante que usuários do transporte coletivo podem requerer cartões de forma contínua

A Prefeitura de Palmas assegura à população que o processo de emissão dos novos cartões de transporte público está ocorrendo das 8 às 18 horas ininterruptamente nas unidades do Resolve Palmas em Taquaralto e na Avenida JK. Foram disponibilizados 16 guichês, sendo oito na unidade do Resolve Palmas do JK e oito em Taquaralto. Há ainda a distribuição de senhas das 8 às 14 horas na sede da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), localizada na Avenida Teotônio Segurado, mas o atendimento segue até às 18 horas.

Os atendimentos estão ocorrendo conforme ordem de chegada e distribuição de senhas. Ainda assim, a gestão municipal está monitorando de perto a situação e adotando providências para evitar transtornos, inclusive estudando novos pontos de atendimento.

O Município ressalta que a população deve ficar tranquila, pois, quem ainda não conseguiu emitir o novo cartão será atendido, mesmo que de forma escalonada, nos pontos de atendimento – ATCP e unidades do Resolve Palmas – mesmo após o dia 11 de maio, quando encerra o período de gratuidade da tarifa.

A recomendação é que os usuários compareçam munidos de documento de identidade e comprovante de endereço. Estudantes devem apresentar também a declaração de matrícula, e empresas devem realizar o cadastro on-line para garantir o benefício do vale-transporte aos seus colaboradores.

Novos ônibus

A partir das 15h30 desta quarta-feira, 7, começa a rodar na cidade a nova frota com 154 ônibus zero-quilômetro, incluindo 14 veículos reservas para substituição e manutenção. Além de dez vans zero-quilômetro, equipada com rampa de acesso, Wi-Fi, câmeras e tomadas para carregar smartphones, Palmas passa a ser a única capital do país com uma frota 100% zero-quilômetro, e os usuários poderão contar com mais conforto e segurança no transporte público. Durante a transição, a tarifa permanece gratuita até 11 de maio. A partir do dia 12, o valor será de R$ 4,85.

A operação do transporte estará a cargo da empresa Santa Cecília Turismo Ltda (Sancetur), conforme contrato emergencial firmado com a Prefeitura de Palmas e publicado no Diário Oficial de Palmas no dia 16 de abril.