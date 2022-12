Prefeitura de Palmas divulga calendários letivos para 2023

A Secretaria Municipal da Educação (Semed) torna publico os Calendários Escolares a serem observados pelas unidades educacionais da rede municipal de ensino da Capital em 2023. No próximo ano letivo, os estudantes das 78 unidades educacionais da rede retornam às salas de aula no dia 30 de janeiro.

A programação respeita o mínimo de 200 dias de aulas exigido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que define e regulariza a organização da educação brasileira com base nos princípios presentes na Constituição Federal.

Calendários 2023

A rede municipal de ensino de Palmas trabalha com dois calendários escolares: um contempla as escolas urbanas com atividades em sala de aula de segunda a sexta-feira, e o outro atende às escolas do campo, onde as sextas-feiras são dedicadas ao Tempo em Comunidade (TC). O TC é realizado fora da sala de aula, nas comunidades de origem dos educandos que estudam em escolas do meio rural.

Os documentos estabelecem também outras datas importantes para as unidades educacionais. De acordo com a programação, o encerramento do período de aulas regulares do 1º semestre está marcado para 28 de junho e o início do 2º semestre definido para 1º de agosto. Já o término do ano letivo será no dia 21 dezembro.

Confira os calendários

Calendário Escolar 2023 – Urbano

Calendário Escolar 2023 – Campo