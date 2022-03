Prefeitura de Palmas divulga a programação da vacinação anticovid de 14 a 18 de março

Por Semus | Prefeitura de Palmas

14/03/2022



Na semana que inicia, 14 a 18 de março, a administração das doses de imunizantes contra a Covid-19 estará disponível nas Unidades de Saúde da Família (USFs) de Palmas para todos os públicos já contemplados no Plano de Imunização do Ministério da Saúde. Para crianças de 05 a 11 anos e o público com mais de 12 anos, a vacinação acontece em unidades diferentes. A relação de pontos de vacinação pode ser conferida abaixo.

Para receber a vacina, o público acima de 12 anos pode procurar diretamente um dos pontos ou agendar pelo site Vacina Já. Para a administração da dose é necessário apresentar documentos pessoais (RG e CPF), cartão SUS e cartão de vacina.

A vacinação do público infantil (05 até 11 anos) ocorre exclusivamente por agendamento em unidades específicas. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) orienta que, além dos documentos informados acima, o termo de consentimento (disponível no site Vacina Já ou nas Unidades de Saúde) deve ser assinado na ausência do pai ou da mãe. No caso das crianças com comorbidade é necessário apresentar laudo médico.

A Semus informa que as vacinas utilizadas para crianças são a Pfizer Pediátrica (tampa laranja) e a Coronavac, que é a mesma vacina para adultos e crianças.

Segunda dose e reforço

A dose de reforço está disponível para a população acima de 18 anos, ou adolescentes com mais de 12 anos que sejam imunossuprimidos. O reforço deve ser aplicado a partir do quarto mês de aplicação da segunda dose. Já os imunizantes da Covid-19 para primeira e segunda doses podem ser aplicados em adolescentes acima de 12 anos, com e sem comorbidade. Para imunossuprimidos, o esquema vacinal é o seguinte: após 28 dias da aplicação da segunda dose, a pessoa recebe a adicional e, posteriormente, no intervalo de quatro meses, a dose de reforço.

Programação do dia 14 a 18 de março – crianças de 05 a 11 anos

Manhã – 8 às 12 horas:

USF 405 Norte (ARNO 42)

USF 1.004 Sul (ARSE 101)

USF Novo Horizonte

USF Walterly Wagner (Taquaruçu Grande) – Apenas na quarta-feira

USF Mariazinha (Buritirana) – Apenas na quinta-feira

USF Walter Morato (Taquaruçu) – Apenas na sexta-feira

Tarde – 13 às 17 horas:

USF 409 Norte (ARNO 44)

USF 403 Sul (ARSO 41)

USF José Hermes

USF TAQUARI – Apenas na sexta-feira

Programação do dia 08 a 11 de março – População acima de 12 anos

Manhã – 8 às 12 horas

Astrazeneca (reforço para 18+):

USF 108 Sul (ARSE 13)

USF 1.103 Sul (ARSO 111)

USF José Lúcio

Janssen (reforço) e Astrazeneca (reforço 18+):

USF 207 Sul (ARSO 23)

USF Bela Vista

Coronavac (1ª dose e 2ª dose para 12+) e Pfizer (2ª dose):

USF 403 Norte (ARNO 31)

USF 1.206 Sul (ARSE 122)

Tarde – 13 ÀS 17 HORAS

Astrazeneca (reforço para 18+):

USF 210 Sul (ARSE 24)

USF 806 Sul (ARSE 82)

USF Alto Bonito

USF Aureny II

USF Morada do Sol

USF Santa Bárbara

Coronavac (1ª dose e 2ª dose para 12+) e Pfizer (2ª dose):

USF Laurides Milhomem

Janssen (reforço) e Astrazeneca (reforço 18+):

USF 603 Norte (ARNO 71)

Astrazeneca, Coronavac, Janssen e Pfizer, conforme orientações abaixo:

USF Taquari – Vacinação somente até quinta-feira, dia 9.

Astrazeneca: Reforço para 18+

Coronavac: 1ª e 2ª dose para 12+

Janssen: Reforço para 18+ (apenas terça e quinta-feira)

Pfizer: 2ª dose para 12+