Prefeitura de Palmas distribuirá 4.200 kits de higiene bucal

Com o objetivo de incentivar a higiene bucal, especialmente para crianças, a Prefeitura de Palmas distribuirá 4.200 kits, sendo que cada um contém uma escova de dente infantil, um creme dental e um sabonete. A ação é resultado de uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) da Capital com a empresa Colgate, Associação Brasileira de Odontologia (ABO-TO) e Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES-TO). A entrega dos kits começa nesta sexta-feira, 19, às 8 horas, no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Miudinhos, no Setor Santa Fé, que receberá 60 kits.

Na ocasião, a Coordenação de Saúde Bucal da Atenção Básica da Semus instruirá as crianças nos métodos de higienização oral adequados, realizando atividades educativas e lúdicas para incentivar a prevenção da doença da cárie.

A Semus seguirá com a programação na terça-feira, 23, às 9h30, na Escola Municipal Marcos Freire, no assentamento São João, com palestras. Na oportunidade, serão entregues 100 kits para as crianças de seis a 12 anos. A Unidade de Saúde da Família (USF) Mariazinha Rodrigues em Buritirana receberá a ação na quarta-feira, 24, quando 162 crianças da Escola de Tempo Integral Luiz Nunes de Oliveira, em Buritirana, serão beneficiadas.

Já no dia 26, a ação estará na Associação Beneficente de Assistência a Vida – ABAVI, com palestras e entrega de kits para 50 crianças de até quatro anos e também no CMEI Fontes do Saber, no setor Taquari, com atividades educativas e com a entrega de 100 kits para crianças de dois a cinco anos de idade.

Programação

19/11 (sexta-feira)

CMEI Miudinhos, Setor Santa Fé

23/11 (terça-feira)

Escola Municipal Marcos Freire, assentamento São João

24/11 (quarta-feira)

Unidade de Saúde da Família Mariazinha Rodrigues – Buritirana

26/11 (sexta-feira)

Associação Beneficente de Assistência a Vida – ABAVI

CMEI Fontes do Saber, no setor Taquari