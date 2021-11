Prefeitura de Palmas discute plano de acolhimento dos indígenas Warao com membros da Funai e Setas

Em reunião realizada na tarde desta terça-feira, 09, a rede intersetorial do Município de Palmas, designada para acompanhar o plano integrado para acolhimento dos Imigrantes venezuelanos da etnia Warao, recebeu servidores da Fundação Nacional do Índio (Funai) de Palmas, Goiás, Brasília e Araguaína. Durante o encontro foram apresentados pontos do plano já em andamento e discutidas novas propostas a serem implantadas para atender às12 famílias, que estão na Capital.

Em Palmas os indígenas Warao são atendidos pelas secretarias municipais do Desenvolvimento Social (Sedes), Saúde (Semus) e Educação (Semed), que atuam juntamente com órgãos estaduais como a Secretaria Estadual do Trabalho e Assistência Social e federais como a Funai.

“Um dos grandes avanços que Palmas, juntamente com os parceiros conseguiu, sem dúvidas, é o abrigamento gratuito, a matrícula de oito crianças em uma escola de tempo integral e a contratação de membros das famílias para o acompanhamento destas crianças no período escolar”, destacou a secretária do Desenvolvimento Social, Patrícia do Amaral.

A analista da Secretaria Estadual do Trabalho e Assistência Social (Setas), Vanderlúcia Trindade, falou sobre a oferta de capacitação profissional para os chefes das famílias abrigadas. “Vamos buscar parcerias para capacitá-los e inseri-los no mercado de trabalho para que possam alcançar sua autonomia financeira.”

“Estivemos em Roraima e em outros municípios do Brasil que estão lidando com famílias venezuelanas em situação de vulnerabilidade e é perceptível o quanto Palmas está avançando neste acolhimento, em muitas cidades não há ainda um abrigo e nenhuma criança frequentando a escola”, ressaltou o coordenador-geral de Promoção dos Direitos Sociais da Funai, Fabrício Magalhães.

A diretora de Proteção Social Especial da Sedes, Katiuscia Aguiar, falou sobre o trabalho em conjunto com órgãos municipais, estaduais e federais. “O mais importante é deixar claro que este trabalho é contínuo, envolve diferentes órgãos, poderes e entes federados e deve ser construído da melhor forma possível.”

Entenda

Desde o dia 18 de novembro de 2019 a Prefeitura de Palmas vem realizando ações de suporte e acolhimento em diversas áreas da rede de atendimento dos serviços públicos municipais (Assistência Social, Saúde e Educação) junto aos indígenas da etnia Warao que se encontram no município.

Atualmente, 12 famílias Warao moram em um abrigo mantido pela Prefeitura. No local eles têm recebido gratuitamente por parte do município por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social almoço (marmitex) de segunda a sexta-feira, produtos de limpeza e higiene, gás de cozinha com trocas semanais, além de serviços de manutenção do local e o acompanhamento das famílias por uma equipe socioassistencial e de saúde.