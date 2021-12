Prefeitura de Palmas decreta ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro

Em razão das festividades de Natal e Ano Novo, os serviços públicos municipais em Palmas estarão fechados, por ponto facultativo, nas próximas duas sextas-feiras, 24 e 31 de dezembro de 2021. A exceção é para os serviços essenciais que funcionarão normalmente.

Não terão atendimento interrompido os serviços de urgência e emergência da Saúde; de limpeza urbana, infraestrutura e iluminação pública; os conselhos tutelares e plantão social 24 horas, disponível pelo (63) 99237-5282, e a Guarda Metropolitana de Palmas (153). Unidades escolares não funcionarão.

Conforme consta no Decreto Nº 2.128/2021, nos feriados de Natal e Ano Novo, 25 de dezembro e 1º de janeiro, o expediente será mantido para os serviços essenciais, que, por natureza, exijam regime de plantão permanente. O decreto instituindo ponto facultativo pode ser consultado no Diário Oficial do Município (DOM) desta segunda-feira, 20.