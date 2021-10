Prefeitura de Palmas dá mais um passo na modernização da comunicação institucional e lança WhatsApp oficial

Sempre buscando soluções para modernizar a gestão pública e levar informação de qualidade e de fácil acesso à população, a Prefeitura de Palmas aderiu ao WhatsApp. O cidadão poderá tirar suas dúvidas sobre diversas áreas como saúde, educação, infraestrutura, assistência social e habitação, além de receber notícias e ficar por dentro do que acontece na cidade. Para ter acesso ao serviço é bem fácil, basta entrar em contato pelo número (63) 3212-7500, por meio de mensagem de texto, e seguir todo o passo a passo.

Ao aceitar se cadastrar e fornecer informações como nome e quadra onde mora, o cidadão será adicionado na lista de transmissão e receberá em seu celular diversas notícias de interesse social, como vacinação, oferta de cursos, agenda da zeladoria urbana, dentre outros, além de acompanhar as atualizações do status. O cadastro é opcional e não impede que a pessoa seja atendida.

Conforme a secretária de Comunicação da Prefeitura de Palmas, Ivonete Motta, o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação usada por quase 80% dos brasileiros e cada pessoa verifica suas mensagens no celular mais de 200 vezes por dia, esse gesto é quase automático. “Por razões como essa a Prefeitura criou um canal próprio, que é o Whats Palmas, como forma de estreitar a relação entre o poder público e a população da cidade. Por meio desse canal as pessoas tirar dúvidas sobre serviços, fazer uma sugestão, um elogio, e também receber informações de interesse público. O mundo é digital e o poder público precisa se atualizar em relação aos novos formatos de comunicação”, explica Ivonete.

O atendimento não é robotizado e funciona de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 18h, com exceção de feriados e recessos, conforme explica a jornalista e coordenadora do Whats Palmas, Fernanda Mendonça. “Uma equipe de colaboradores da Secom, em conjunto com uma empresa especializada, são as responsáveis pelo funcionamento do Whats Palmas. Por ser um atendimento 100% feito por pessoas, cada resposta é personalizada e de uma forma que o cidadão se sinta próximo da gestão e tenha sua demanda atendida da melhor forma”, esclarece.

Ainda de acordo com a coordenadora, o Whats App deixou de ser apenas um aplicativo de troca de mensagens e virou uma ferramenta de trabalho e estudo. “Você se imagina hoje em dia sem um aplicativo como esse? Mudou a forma como administramos o nosso dia a dia. Acredito que chegou para somar e levar informação, sem fake news, para cada lar palmense”, finaliza.