Prefeitura de Palmas cria comissão para regularizar distritos industriais na Capital

Após anunciar nesta terça-feira, 09, na tribuna do plenário da Câmara de Vereadores de Palmas, que seguirá trabalhando com vistas à regularização fundiária de diversos setores da Capital, a prefeita Cinthia Ribeiro instituiu por meio do Decreto Nº 1.988, de 09 de fevereiro de 2021, a Comissão Especial para realizar o levantamento de áreas passíveis de regularização fundiária nos distritos industriais de Taquaralto e Eco Industrial. A publicação consta no Diário Oficial do Município de Palmas desta terça-feira, 9.

A Comissão Especial será composta por um representante das secretarias de Desenvolvimento Econômico e Emprego; Assuntos Fundiários; Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais; Casa Civil e Procuradoria Geral do Município. “Além de impulsionar o crescimento da economia da cidade com o desenvolvimento de empresas e industriais, queremos trazer segurança jurídica aos empreendedores já instalados, e atrair novos empreendimentos. Além disso, a regularização proporcionará a realização da infraestrutura adequada, com asfalto e outras obras estruturais”, explica a prefeita Cinthia.

Além do Distrito Industrial de Taquaralto (DIT), há o Distrito Polo Eco-Industrial, que está localizado no Plano Diretor Sul e corresponde às seguintes quadras: ASR-SE 95; ASR-SE 105 e ASR-SE 115.