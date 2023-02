Prefeitura de Palmas cria comissão para organizar concurso público

A Portaria nº 59, publicada no Diário Oficial do Município (DOM) – páginas 7 e 8 – dessa quinta-feira, 2, constitui e designa os membros da Comissão Especial Organizadora do Concurso Público para provimento de cargos e cadastro reserva para o Quadro Geral, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e a Secretaria Municipal de Saúde (Semus). Cabe a essa comissão também acompanhar, supervisionar e fiscalizar o certame, garantindo segurança jurídica e transparência de todas as atividades e eventos do processo.

Pelas redes sociais, a prefeita Cinthia Ribeiro anunciou que essa comissão irá construir o edital do concurso público, que deverá ser o maior da história da Prefeitura de Palmas, com previsão de ser realizado ainda este ano. Conforme portaria, a comissão especial terá competência e poderes para coordenar, supervisionar e decidir qualquer questão relativa ao concurso público, suas fases de planejamento, organização, implementação e execução.

A comissão é composta pela secretária municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano (Seplad), Mila Jaber, que presidirá a comissão, e pelo secretário executivo da Seplad, Eron Bringel Coelho, como seu suplente. Mais os servidores representando o Quadro Geral, Jolelia Soares Neves Santiago, titular; Ana Marcia Ribeiro Soares, suplente; e Bruno Arruda Martins, procurador. Pela Semed: Diego Botelho Azevedo, titular; Belmiran José de Sousa, suplente; e Renato Baqueiro Rios, procurador. Os indicados pela Semus são: Paula Guimarães Nunes, titular; Alba Marques de Sousa Jardim, suplente; e Grazielle de Souza Silva El Zayek, procuradora.

Texto: Redação Secom

Edição: Secom