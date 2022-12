Prefeitura de Palmas começa obras de reforma dos dois restaurantes comunitários

As obras de reforma e ampliação dos dois restaurantes comunitários sob responsabilidade da Prefeitura de Palmas tiveram início nesta semana. A reforma começou pela unidade da região Norte, no Restaurante Comunitário Tereza Cristina Ayres, com o serviço de demolição da estrutura que dará espaço ao projeto de revitalização na área existente e acréscimos de novas áreas. O serviço de demolição deverá ser concluído na próxima terça-feira, 27, quando a equipe se deslocará para o restaurante da região sul, onde realizará o mesmo trabalho.

O secretário interino de Desenvolvimento Social (Sedes), Willian Ribeiro Brito, explicou que as obras e melhorias têm como objetivo modernizar, trazer mais qualidade, segurança sanitária e conforto aos usuários, com previsão de durar cerca de 180 dias. “Após a conclusão da demolição, será iniciada a parte de acabamento interno, que inclui troca de azulejos, reforma do piso, das instalações elétrica, hidráulica, rede lógica, pintura, implantação de uma cozinha industrial, dentre outras intervenções”. O gestor visitou o local das obras nesta quarta-feira, 21, acompanhado do engenheiro civil Gabriel Aguiar.

Restaurante Popular

Ainda de acordo com o gestor o início do cadastro dos usuários para ter acesso ao Programa Restaurante Popular criado para fornecer refeições durante o período da reforma dos restaurantes comunitários terá início no próximo dia 2 de janeiro e o cadastro será realizado nas agências do Resolve Palmas.

Podem solicitar o cartão para o Programa Restaurante Popular, palmenses inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. O cartão do usuário deverá ser apresentado ao restaurante credenciado no momento da refeição.

Credenciamento

A Sedes lançou no último dia 6 o edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 1/2022 para contratação de até 3 mil refeições por dia, para atender as pessoas inscritas no CadÚnico, que antes faziam suas refeições em uma das unidades dos restaurantes comunitários, fechados para reforma. Através dos restaurantes credenciados, as pessoas continuarão a pagar R$ 3,00 pelo prato feito e a Prefeitura de Palmas complementará com mais R$ 12,00, garantindo o preço final de R$ 15,00 para o estabelecimento.