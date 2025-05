Prefeitura de Palmas começa emissão dos novos cartões do transporte público

Os usuários do transporte coletivo de Palmas já podem solicitar gratuitamente os novos cartões de recarga na sede da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), localizada na Avenida Teotônio Segurado. O atendimento ocorre das 8 às 18 horas. A partir desta segunda-feira, 5, os cartões também poderão ser requeridos, sem custo, nas unidades do Resolve Palmas, JK e Taquaralto, no mesmo horário.

O processo de emissão é rápido e simples. Para solicitar o cartão, é necessário apresentar um documento de identificação e um comprovante de endereço. Estudantes devem levar, ainda, uma cópia da declaração de matrícula da escola. As empresas que fornecem vale-transporte já foram notificadas e orientadas a realizar o cadastro de forma on-line, garantindo o benefício aos trabalhadores.

O cartão é emitido na hora e os créditos da carteirinha antiga são transferidos durante o cadastro. A Cauane Lima dos Santos, de 20 anos, foi uma das primeiras a garantir o novo cartão. “Apresentei o comprovante de endereço e a identidade, e foi super rápido. Eu já tinha crédito, e ele foi transferido para o novo cartão”, relatou. Agora, ela está na expectativa para a circulação da nova frota de ônibus, na quarta, 7. “Vai ser um alívio pra gente”, comentou.

100% zero-quilômetro

Com a renovação do sistema de transporte público, Palmas se tornará a única capital do País a operar, integralmente, com uma frota 100% zero-quilômetro. Durante o período de transição, até o dia 11 de maio, a tarifa seguirá gratuita. A partir de 12 de maio, o valor da passagem passará a ser R$ 4,85.

A nova frota é composta por 154 ônibus zero-quilômetro, sendo 14 destinados à reserva para substituição e manutenção, e 10 vans novas, todas equipadas com rampa de acesso, Wi-Fi, câmeras de segurança e tomadas para carregamento de celulares.