Prefeitura de Palmas começa a vacinar população com mais de 23 anos contra a Covid-19

Nesta terça-feira, 17, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) inicia a administração da vacina contra Covid-19 para o público com idade acima de 23 anos (confira abaixo os locais e horários). No mesmo dia, a Semus abre o agendamento para as pessoas com mais de 22 anos. Acesse aqui a plataforma.

Para se vacinar é necessário fazer o agendamento e comparecer ao local levando uma cópia do comprovante de endereço, documentos pessoais (RG, CPF ou CNH), cartão de vacina, cartão do SUS e, caso precise, laudo que comprove a comorbidade ou declaração que ateste o vínculo empregatício (cópia da carteira de trabalho, contracheque, dentre outros).

A Prefeitura de Palmas abriu 27 pontos de imunização contra a Covid-19 nesta segunda, 16. A população com mais de 24 anos, que já havia feito o agendamento, começou a ser vacinada. A doméstica Andressa dos Santos Vaz, de 24 anos, foi uma delas e agradeceu pelo serviço prestado na USF Santa Bárbara. “Já garanti minha primeira dose. Estava nervosa, mas o atendimento foi bem rápido. Agora é continuar se protegendo”, disse.

O encarregado Werley Martins Silva, também comemorou o acesso rápido à vacinação. “Agendei e logo consegui me vacinar. Tenho esperança de que agora as coisas melhorem e tudo volte a ser como era no passado”, afirmou.

Segunda dose

Concomitante à vacinação do público com mais de 24 anos, a Semus também está imunizando os demais públicos previstos no Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, bem como a população apta a receber a segunda dose. A Semus reforça que o prazo da 2ª dose da Coronavac é de 21 dias após a 1ª, o da Pfizer é de 85 dias após a 1ª e a Astrazeneca 80 dias após a 1ª.

Locais de vacinação para primeira dose (terça-feira, 17)

Horário das 13 às 17 horas

USF 405 Norte

USF 406 Norte

USF 603 Norte

USF 307 Norte

USF 210 Sul

USF 207 Sul

USF 108 Sul

USF 1304 Sul

USF 1206 Sul

USF José Lúcio

USF Laurides Milhomem

USF Morada do Sol

USF Novo Horizonte

USF Alto Bonito

USF Santa Fé

USF Santa Bárbara

USF Aureny II

USF Bela Vista

Locais de vacinação para segunda dose (terça-feira, 17)

USF 409 Norte – 9 às 12 e das 13 às 17 horas

USF José Hermes – 13 às 17 horas

USF 1103 Sul – 13 às 17 horas

Locais de vacinação para primeira e segunda dose (terça-feira, 17)

Horário das 13 às 17 horas

USF 403 Sul

USF Taquari

Horário das 9 às 20 horas

USF 1004 Sul

Agendamento na própria Unidade

USF Walter Morato (agendamento na própria unidade)

USF Buritirana – (agendamento na própria unidade)

USF Walterly Wagner (agendamento na própria unidade)