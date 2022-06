Prefeitura de Palmas assina contrato para reformar nove quadras poliesportivas

A Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação Municipal do Esporte e Lazer (Fundesportes), assinou, nesta terça-feira, 14, contratos no valor de mais de R$ 2 milhões com as empresas Hikari Construções Ltda e Construtora Portobello Ltda, vencedoras das licitações, para a reforma de nove quadras poliesportivas da Capital, com serviços de recuperação do piso, aros, alambrado, traves, pintura, marcação, arquibancada e iluminação.

O valor licitado das obras é de R$ 2.120.000,00 e as quadras que receberão os serviços de reformas são unidades da: Arse 12, Arse 13, Arse 14, Arse 23, Arso 41, Arse 92, Arse 112, Aureny IV e Vale do Sol.

Segundo a Fundesportes, as obras devem iniciar ainda junho, logo após a prefeita Cinthia Ribeiro assinar a Ordem de Serviços. Os trabalhos serão executados com recursos do governo federal, por meio da emenda parlamentar da deputada federal Professora Dorinha.

O presidente da Fundesportes, Jonis Calaça, destaca que a obra impactará positivamente nove bairros com as obras que serão iniciadas imediatamente. “Estamos muito felizes e empenhados em realizar a recuperação da infraestrutura esportiva da Capital que sempre deu visibilidade no segmento esportivo, tanto no profissional, amadores, como os de base.”

Calaça reforça ainda que as quadras a serem reformadas vão receber material esportivo oficial das modalidades de futsal, vôlei, handebol e basquete, com vistas a retomar o esporte com força total, após a fase crítica da pandemia da Covid-19.

A Fundesportes conta com 28 quadras poliesportivas, das quais quatro foram reformadas no final de 2020, dois complexos esportivos, um na região norte e outro em Taquaruçu. O Estádio Nilton Santos e o Ginásio Ayrton Senna, além do kartódromo e dos campos de futebol do Jardim Aureny I e do Ipê Amarelo também estão sob a responsabilidade da Fundesportes.