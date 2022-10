Prefeitura de Palmas amplia frota de ambulâncias e reforça atendimento na Capital

Para reforçar os atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) na Capital, a Prefeitura de Palmas acaba de renovar sua frota de ambulâncias. Com recursos do Tesouro Municipal, a gestão firmou convênio de locação no valor de R$ 1.196.299,44 e nesta segunda-feira, 10, os sete novos veículos padrão Samu-192 foram entregues pela prefeita Cinthia Ribeiro e pelo secretário da Saúde, Thiago Marconi, na sede da Secretaria Municipal da Saúde (Semus).

Sobre a ampliação da frota, a prefeita Cinthia Ribeiro destacou que a gestão cumpre mais uma das metas do plano de governo para a Saúde. Segundo ela, as novas ambulâncias vão atender as necessidades das unidades de saúde, das Upas e reforçar como um todo o funcionamento da rede que se tornou referência. “Somos referência de saúde para o Tocantins e para estados vizinhos. Tenho muito orgulho da nossa prestação de serviço e atendimento.”

O secretário Thiago Marconi observou que, além da melhora do atendimento aos usuários, a renovação da frota traz mais segurança, rapidez e eficiência no traslado dos pacientes. Marconi ressaltou ainda que as novas ambulâncias se juntam às cinco outras ambulâncias que o município de Palmas recebeu em junho de 2021 do Ministério da Saúde para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192).

Após as considerações, a prefeita Cinthia, acompanhada do secretário Marconi, percorreu na ambulância um pequeno trecho da Avenida Teotônio Segurado. Logo depois, os veículos seguiram para suas bases.

Acamados

As novas ambulâncias serão usadas para fazer o traslado de pacientes acamados, bem como a remoção de pacientes das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) para hospitais. As ambulâncias ficarão baseadas nas Unidades de Saúde da Família Walter Pereira Morato do Distrito de Taquaruçu, Mariazinha no Distrito de Buritirana, José Hermes Damaso no Setor Sul e, ainda, nas UPAs Sul e Norte. Cada ambulância contará com um motorista e um técnico de enfermagem.