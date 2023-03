Prefeitura de Palmas acompanha ação do Censo IBGE na Capadócia

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) promoveu, no último sábado, 25, uma ação “Favela no Mapa” de mobilização nacional em aglomerados subnormais – ocupação irregular – sobre a importância da participação no Censo Demográfico. Em Palmas, a ação realizada pela Superintendência Estadual do IBGE no Tocantins, ocorreu na Capadócia, ocupação próxima do Jardim Taquari. A Prefeitura de Palmas, através dos secretários municipais de Desenvolvimento Social, Adriana Aguiar, e de Governo e Relações Institucionais, Fabrício Viana, esteve presente na mobilização.

O superintendente do IBGE-TO, Paulo Ricardo Amaral, explicou que responder o Censo é fundamental para a formulação de políticas públicas. “A casa onde vocês moram, a escola que seus filhos estudam, o hospital que sua família terá atendimento. Tudo isso começa com a participação de vocês. Somos responsáveis pela etapa inicial de gerenciamento do Ministério de Planejamento e Orçamento, que define os recursos que serão utilizados na melhora da qualidade de vida de todos os brasileiros.”

“Os dados do IBGE são essenciais para as prefeituras, governos estaduais e a própria União desenvolverem ações e implementarem políticas públicas eficientes, porque permitem conhecer melhor a realidade da população”, reforça o secretário Viana.

O IBGE explica que a iniciativa faz parte da última etapa do Censo 2022, que é a apuração. Esta fase compreende os trabalhos de Análise dos Dados do Censo, a serem realizados pelo Comitê de Fechamento do Censo (CFC). A previsão é encerrá-la até o final de abril para a divulgação dos dados iniciais. (Com informações do IBGE-TO)

Texto: Redação Secom

Edição: Secom